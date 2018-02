Mondo Convenienza: tantissimi posti di lavoro in tutta Italia

Lavoro 2018: boom di assunzioni in Mondo Convenienza. Selezioni aperte per 200 commessi e addetti alle vendite in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte, i requisiti e come candidarsi

Il settore della Grande distribuzione Organizzata (Gdo) rappresenta uno degli ambiti in cui la ricerca di lavoro non si arresta mai e vi è sempre possibilità di inserimento. Molte volte, più che il lavoro in sé manca l’incontro tra domanda e offerta. Leggi sul punto Quali sono i lavori più richiesti in Italia. Ecco spiegato il motivo delle nostre continue segnalazioni sulle aziende che cercano personale. In proposito vi invitiamo a seguire il nostro portale per avere, in tempo reale, tutte le informazioni sulle nuove offerte di lavoro sia in Italia che all’estero. Oggi è il turno di Mondo Convenienza. Vediamo, dunque, quali sono le nuove opportunità di lavoro, quali i requisiti richiesti per lavorare in Mondo Convenienza e come candidarsi. Segnaliamo ai nostri lettori che, attualmente, il colosso italiano dell’arredamento low cost ha aperto nuove offerte di lavoro nei negozi e in sede ed ha lanciato, inoltre, una maxi campagna di recruiting per ben 200 Addetti Vendita su tutto il territorio nazionale.

Mondo Convenienza: l’azienda

Mondo Convenienza è un’azienda made in Italy, operante nel settore dell’arredamento, fondata nel 1986 a Civitavecchia da Giovan Battista Carosi. La forza di Mondo Convenienza, come recita il famoso spot, è il prezzo. Il colosso dell’arredamento low cost, infatti, ha conosciuto un notevole successo grazie alla proposta di articoli per la casa che, oltre ad avere un prezzo competitivo ed accessibile a tutte le tasche, si presentano anche di ottima qualità. Oggi Mondo Convenienza è tra i primari distributori di arredamento per la casa e la catena è in espansione nel nostro Paese. Attualmente i negozi Mondo Convenienza sono presenti in moltissime regioni italiane, quali: Lazio, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Sardegna e Campania.

Mondo Convenienza: tantissime offerte di lavoro 2018

Proprio per questo la grandissima catena Gdo dell’arredamento seleziona costantemente varie figure per assunzioni e stage. Le assunzioni Mondo Convenienza prevedono, generalmente, inserimenti a tempo indeterminato e determinato, o contratti di stage, a seconda del ruolo. Attualmente, Mondo Convenienza ha aperto nuove offerte di lavoro nei negozi e in sede. Inoltre, ha lanciato una maxi campagna di recruiting per ben 200 Addetti Vendita su tutto il territorio nazionale. Vediamo, dunque, le posizioni aperte, i requisiti richiesti e come candidarsi per lavorare in Mondo Convenienza.

Mondo Convenienza: le posizioni aperte

Attualmente il Gruppo ha aperto le selezioni per la copertura di posti di lavoro in diverse sedi in Italia. Ecco quali sono le figure ricercate in questo periodo:

200 commessi in tutta Italia

Mondo Convenienza cerca Commessi e Addetti alle Vendite per assunzioni nei negozi presenti presso varie sedi in Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Umbria, Toscana, Veneto, Piemonte e Lombardia. Il reclutamento è stato affidato all’Ageniza per il Lavoro Openjobmetis, che si occupa anche di raccogliere le candidature.

Arredatori e Visual coordinator

Le risorse si occuperanno dell’allestimento dei punti vendita e della gestione delle risorse esterne per gli allestimenti. I candidati ideali dovranno garantire l’allineamento agli standard espositivi secondo le linee guida aziendali e realizzare la relativa reportistica. La selezione è rivolta a persone con competenze in ambito visual merchandising ed esperienza in posizione analoga nel settore retail oppure in home staging. È richiesta flessibilità, precisione, attenzione ai dettagli. Si richiede, inoltre, disponibilità a effettuare eventuali trasferte e ad aprire partita iva.

Sedi di lavoro: Bari, Cagliari, Sassari.

Addetti ufficio misure

L’offerta di lavoro Mondo Convenienza è rivolta a laureati in Architettura o diplomati Geometri, con domicilio nelle zone di riferimento. Le figure si occuperanno del rilevamento misure presso le abitazioni dei clienti. I candidati hanno una buona conoscenza del pacchetto Office, dimestichezza nel disegno manuale e sono automuniti per gli spostamenti.

Sedi di lavoro: Ravenna, Bologna, Ferrara, Parma, Rieti, Imperia, Savona, Sanremo, Bergamo, Aosta, Sondrio, Asti, Ivrea, Foggia, Nuoro, Trento.

Addetti vendita

L’offerta di lavoro è rivolta a diplomati, preferibilmente di Istituto d’Arte o Geometri, e a laureati e laureandi in Design di interni, Architettura o discipline equipollenti, con conoscenza di Office, disponibili a lavorare nel weekend (sabato e domenica). Serve, inoltre, esperienza pregressa in posizione analoga. L’inserimento iniziale previsto è a tempo determinato (V livello del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio).

Mondo Convenienza: come candidarsi

Su sito del gruppo Mondo Convenienza è possibile scoprire tutti i dettagli delle posizioni aperte e le indicazioni per proporre la propria candidatura. In sostanza, basta collegarsi alla pagina Mondo Convenienza lavora con noi per ricercare la posizione desiderata ed inviare la propria candidatura.

L’azienda, infatti, tra i principali strumenti di recruiting del personale utilizzala sezione web riservata alle carriere e selezioni, Mondo Convenienza Lavora con noi. Attraverso questa area web è possibile prendere visione delle posizioni aperte presso il Gruppo. Gli utenti interessati a lavorare in Mondo Convenienza, infatti, possono utilizzare il servizio web gratuito per prendere visione delle selezioni di personale attive. Inoltre possono inserire il cv nel data base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse. È sempre possibile, inoltre, ed a prescindere dalle posizioni aperte, inviare una candidatura spontanea.

