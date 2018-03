Miur: 1305 posti di lavoro in arrivo

Università: il Miur assume 1305 Ricercatori. Ecco i dettagli sulle nuove assunzioni del Miur; quali i profili ricercati, i posti disponibili e le relative sedi

Boom di assunzioni nelle Università Italiane: il Miur molto presto assumerà 1305 Ricercatori. La notizia è stata data attraverso un recente comunicato pubblicato sul portale web istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Miur, infatti, ha assegnato nuove risorse alle Istituzioni universitarie statali per la copertura di ben 1305 posti di Ricercatore, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 168 del 28 febbraio 2018, che per un’agevole consultazione, mettiamo a vostra disposizione al seguente link.

Sono in arrivo, dunque, numerosissime assunzioni di ricercatori nelle Università italiane. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sui nuovi posti di lavoro per ricercatori nelle Università.

Il Miur assume 1305 ricercatori

Il Decreto Ministeriale sopra menzionato (D.m. n. 168 del 28 febbraio 2018) concerne il Piano Straordinario 2018 del Miur per il reclutamento di Ricercatori. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dunque, ha assegnato nuove risorse alle Istituzioni universitarie statali per la copertura di ben 1305 posti di Ricercatore. In particolare, il provvedimento assegna alle Università statali risorse per stipulare contratti triennali non rinnovabili, quindi a tempo determinato, di Ricercatore.

Il Miur assume 1305 ricercatori: quali i profili

Il Piano di reclutamento per la copertura di posti di lavoro Miur per Ricercatori riguarda coloro che hanno già usufruito di una delle seguenti condizioni [1]:

contratto di durata triennale, prorogabile per soli due anni e per una sola volta;

assegno di ricerca [2] per almeno tre anni anche non consecutivi;

per almeno tre anni anche non consecutivi; borsa post dottorato [3] ;

; analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il Miur assume 1305 ricercatori: ecco i posti disponibili

Il Decreto per le assunzioni Miur finanzia 1305 posti di lavoro per Ricercatori in totale, così distribuiti in base agli Atenei di riferimento:

n. 75 – Bologna;

n. 68 – Roma La Sapienza;

n. 65 – Padova;

n. 64 – Napoli Federico II;

n. 55 – Torino;

n. 52 – Milano;

n. 43 – Pisa;

n. 41 – Firenze;

n. 35 – Milano Politecnico;

n. 32 – Perugia;

n. 29 – Roma Tor Vergata;

n. 28 – Bari;

n. 26 – Genova;

n. 25 – Torino Politecnico;

n. 24 – Salerno;

n. 24 – Pavia;

n. 24 – Ferrara;

n. 24 – Milano Bicocca;

n. 23 – Verona;

n. 23 – Siena;

n. 22 – Parma;

n. 22 – Modena e Reggio Emilia;

n. 21 – Napoli II;

n. 21 – Palermo;

n. 21 – Catania;

n. 21 – Roma Tre;

n. 18 – Calabria;

n. 18 – Chieti e Pescara;

n. 18 – Trento;

n. 16 – Politecnica delle Marche;

n. 16 – Messina;

n. 16 – Cagliari;

n. 16 – Venezia Cà Foscari;

n. 15 – Salento;

n. 15 – Piemonte Orientale;

n. 15 – Trieste;

n. 14 – Brescia;

n. 14 – Insubria;

n. 14 – Bergamo;

n. 12 – Udine;

n. 11 – Sassari;

n. 11 – Tuscia;

n. 10 – Foggia;

n. 10 – Napoli Parthenope;

n. 10 – Catanzaro;

n. 10 – L’Aquila;

n. 9 – Bari Politecnico;

n. 8 – Macerata;

n. 8 – Camerino;

n. 8 – Urbino Carlo Bo;

n. 7 – Cassino;

n. 7 – Basilicata;

n. 6 – Sant’Anna Pisa ;

n. 6 – Molise;

n. 6 – Napoli L’Orientale;

n. 6 – Reggio Calabria;

n. 5 – IMT Lucca;

n. 5 – Normale Pisa;

n. 5 – Teramo;

n. 5 – Sannio;

n. 5 – Venezia Iuav;

n. 5 – Sissa / TS;

n. 4 – Stranieri Siena;

n. 4 – Foro Italico;

n. 4 – Stranieri Perugia;

n. 3 – IUSS Pavia;

n. 2 – GSSI.