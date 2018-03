Assunzioni l’Oréal 2018: tantissime posizioni aperte

Lavoro 2018: l’Oréal assume. Ecco le posizioni, le sedi di lavoro e come candidarsi per lavorare in L’Oréal

Chi è alla ricerca di un lavoro nel mondo della cosmetica, sta leggendo l’articolo giusto: L’Oréal, il famosissimo brand mondiale di cosmetica ha aperto moltissime posizioni di lavoro ed è alla ricerca di personale da assumere al più presto. Vediamo, dunque, quali sono le posizioni aperte, le relative sedi e come candidarsi per lavorare in L’Oréal.

Assunzioni L’Oréal 2018: tantissime offerte di lavoro

Molte volte, più che il lavoro in sé manca l’incontro tra domanda e offerta. Leggi sul punto Quali sono i lavori più richiesti in Italia. Ecco spiegato il motivo delle nostre continue segnalazioni sulle aziende che cercano personale. In proposito vi invitiamo a seguire il nostro portale per avere, in tempo reale, tutte le informazioni sulle nuove offerte di lavoro sia in Italia che all’estero. Oggi è il turno di L’Oréal, che proprio ultimamente ha aperto nuove offerte di lavoro e cerca personale da assumere.

L’Oreal: l’azienda

Chi non conosce L’Oreal? Si tratta di un marchio di fama mondiale. L’Oréal è un Gruppo industriale francese, specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di bellezza. E’ stato fondato, nel 1907, dal chimico Eugène Schueller. La società opera anche in Italia, dove è attiva dal 1908. Conta circa 2mila dipendenti sul territorio nazionale, una parte dei quali è impiegata presso lo stabilimento di Settimo Torinese, uno dei più importanti su scala mondiale per il brand. L’Oreal è oggi una delle aziende leader a livello globale nel mercato cosmetico. Vi ricordiamo che al Gruppo L’Oréal appartengono alcuni dei più noti marchi cosmetici, tra cui Garnier, Maybelline, Lancome, Yves Saint Laurent Beauté, Helena Rubinstein, Clarisonic e Urban Decay. E, ancora, L’Oréal Paris, L’Oréal Professionnel, Kérastase, Franck Provost e Nyx Professional Make up, solo per citarne alcuni.

Assunzioni L’Oréal 2018: le posizioni aperte

Attualmente, il colosso della cosmetica è alla ricerca di nuove figure da assumere a tempo determinato, indeterminato o per stage. Ecco, nel dettaglio, le posizioni aperte per lavorare in L’Oréal e le relative sedi di lavoro:

Sales Representative – Palermo, Trapani, Agrigento, Catania, Ragusa, Padova, Venezia, Cosenza, Catanzaro, Milano;

– Palermo, Trapani, Agrigento, Catania, Ragusa, Padova, Venezia, Cosenza, Catanzaro, Milano; Magazziniere – Marcianise (Caserta), Roma;

– Marcianise (Caserta), Roma; Addetti Vendite e Beauty Advisor – Napoli, Firenze, Salerno, Arese (Milano), Roma, Marcianise, Bari, Torino, Brescia;

– Napoli, Firenze, Salerno, Arese (Milano), Roma, Marcianise, Bari, Torino, Brescia; Business Developer Specialist Carita & Décleor – Veneto;

– Veneto; Store Manager – Noventa di Piave (Venezia);

– Noventa di Piave (Venezia); Product Manager Giorgio Armani Beauty & Designer Frangrances – Milano;

– Milano; Trade Marketing Manager – Milano.

Il Gruppo raccoglie anche le candidature spontanee per le posizioni di Beauty Advisor e Store Manager Nyx Professional Make up a Bari, Catania, Messina e Milano.

L’Oréal: stage e tirocini

L’Oréal offre anche opportunità di stage per laureati o laureandi che abbiano un’ottima conoscenza dell’inglese, esperienze di stage all’estero o studio sempre all’estero. I tirocini hanno durata di 6 mesi e vengono pagati circa 600 o 700 euro. Ad esempio, in questo momento sono aperte le candidature per Tirocini in Area Marketing presso La Roche Posay, Biotherm, Vichy, Stage Trade Marketing e Internship Business Development a Milano e Internship Area Qualità a Settimo Torinese. Si ricorda che il gruppo offre ai suoi dipendenti molti benefit tra cui orario flessibile, possibilità di lavorare part time su richiesta, per 6 ore al giorno, per chi ha figli fino ai 3 anni di età nonché permessi per neo papà o per assistere bambini in malattia.

Come candidarsi per lavorare in L’Oréal

Tutti gli interessati ad entrare nel mondo l’Oreal, possono visitare il sito ufficiale del marchio. L’azienda, infatti, rende disponibile un servizio web gratuito, dedicato al recruiting del personale. L’area carriere del portale L’Oreal lavora con noi permette, infatti, di effettuare agevolmente una ricerca tematica degli annunci e la registrazione del curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli annunci. Si sottolinea, inoltre, che è possibile, in qualsiasi momento ed a prescindere dalle posizioni aperte, inviare una candidatura spontanea.