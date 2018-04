San Carlo assume: ecco le offerte di lavoro

Lavorare in San Carlo: la nota azienda italiana cerca personale. Assunzioni per agenti di commercio e tante altre posizioni aperte

Chi non conosce le croccantissime patatine San Carlo? Probabilmente tutti le avranno assaggiate. Forse, però, non tutti sanno che la nota azienda italiana che le produce, la San Carlo appunto, è sempre alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Verificare per credere. Basta consultare la pagina web del sito dell’azienda dedicata al reclutamento del personale “Lavorare in San Carlo“: ci si renderà subito conto che è sempre possibile inviare la propria candidatura spontanea e che spesso vi sono interessanti offerte di lavoro sia per laureati che per diplomati.

Molte volte, più che il lavoro in sé manca l’incontro tra domanda e offerta. Leggi sul punto Quali sono i lavori più richiesti in Italia. Ecco spiegato il motivo delle nostre continue segnalazioni sulle aziende che cercano personale. In proposito vi invitiamo a seguire il nostro portale per avere, in tempo reale, tutte le informazioni sulle nuove offerte di lavoro sia in Italia che all’estero. Oggi è il turno di San Carlo, che proprio ultimamente ha aperto nuove offerte di lavoro e cerca personale da assumere. Vediamo allora quali sono le posizioni attualmente aperte in San Carlo e come candidarsi per lavorare in San Carlo.

Lavorare in San Carlo: quali requisiti

Secondo quanto afferma l’azienda dai cui stabilimenti vengono “sfornati” ogni giorno panificati, patatine e altri snack salati e dolci che accompagnano gli aperitivi, le feste e i break di tutti gli italiani e non solo, «le doti e le abilità personali più apprezzate sono la flessibilità, l’intraprendenza e la predisposizione ad attuare metodi e comportamenti con forte senso di responsabilità, la predisposizione al lavoro in team e l’orientamento ai risultati».

Il processo di selezione dell’azienda è tradizionale, non prevede colloqui via internet, né test on-line: i candidati ritenuti interessanti sulla carta vengono chiamati per un colloquio personale, dapprima con le Risorse Umane e, in seguito, con i Managers di funzione. Sin dal primo giorno in azienda ogni nuova risorsa viene guidata alla scoperta del Gruppo: per ogni nuovo collaboratore la San Carlo predispone un piano di inserimento personalizzato, affiancandolo ai manager di riferimento dell’area.

Lavorare in San Carlo: posizioni aperte e sedi di lavoro

Attualmente l’azienda sta cercando diplomati e laureati da assumere con contratti di lavoro oppure per stage e tirocini. Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni aperte per lavorare in San Carlo e le relative sedi di lavoro.

Le selezioni sono rivolte, in particolare, ai candidati residenti in:

Lombardia;

Veneto;

Friuli Venezia Giulia;

Liguria;

Trentino Alto Adige;

Piemonte;

Emilia Romagna;

Toscana;

Sardegna;

Marche;

Abruzzo.

Si cercano, in particolare:

Agenti di commercio con partita Iva, patente di guida B, iscrizione alla camera di commercio o disponibilità a seguire un corso per agenti di commercio.

Sedi di lavoro: Abbiategrasso, Basiano, Melegnano, San Giuliano Milanese, Paderno Dugnano (Milano), Pordenone, Imperia, Olbia, Gatteo Mare (Forlì Cesena), Sassari, Laives (Bolzano), Cagliari, Biella, Lovere (Bergamo), Coriano (Rimini), Argelato (Bologna), Pavia, Novara, Omegna (verbano Cusio Ossola), Padova, Vaiano Cremasco (Cremona), Ancona, Livorno, Pescara, Pesaro, Rieti, Milano, Portogruaro, Marcon, Noale (Venezia), Longare (Vicenza), Verona, Busiliano (Udine), Riva del Garda (Trento), Modena, Oggiono (Lecco), Lipomo (Como), Travagliato e Lonato del Garda (Brescia), Albenga e Vado Ligure (Savona), Bergamo, Fossano (Cuneo), Muggiò (Monza Brianza), Chiavari e Rapallo (Genova), La Spezia, Monfalcone (Gorizia), Trento, Migliarino Pisano (Lucca), Cerea (Verona), Reggio Emilia, Forlì, Acqui Terme e Tortona (Alessandria), Asolo e Maserada sul Piave (Treviso).

Addetto programmazione logistica e di stabilimento a Roverbella (Mantova). Il candidato deve possedere esperienza pregressa nel settore, ottima conoscenza SAP, AS400/JDE, AX.

a Roverbella (Mantova). Il candidato deve possedere esperienza pregressa nel settore, ottima conoscenza SAP, AS400/JDE, AX. Manutentore elettrotecnico e meccanico a Lavis (Trento) e Novara. Le figure devono essere in grado di occuparsi degli interventi di manutenzione ed essere Periti Meccanici, Elettromeccanici o Elettrotecnici.

Si segnalano, inoltre, i seguenti stage:

Stage internazionale a Milano. Si cerca una figura da inserire come stage che sia laureata in Economia o Marketing. Si richiede anche la conoscenza della lingua inglese, Power Point, Excel e Outlook. Gradita esperienza nei settori marketing Food & Beverage etc.

Stage costumer service e logistica a San Giuliano Milanese per neolaureati o laureandi in Ingegneria Gestionale. Tra i requisiti: aver già fatto uno stage o redatto una tesi di laurea in ambito Supply Chain o Customer Service.

San Carlo: come candidarsi

Il principale canale di raccolta delle candidature è il web, vale a dire il portale riservato alle carriere e selezioni, San Carlo lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte. I candidati interessati alle assunzioni San Carlo possono utilizzare la piattaforma web per prendere visione delle opportunità professionali, per inserire il cv nel data base aziendale, anche in vista di prossime selezioni di personale, e per rispondere online agli annunci di interesse. I candidati ritenuti interessanti vengono chiamati per un colloquio personale, dapprima con le Risorse Umane e, in seguito, con i Managers di funzione.