Assunzioni Eurospin: tantissime offerte di lavoro

Eurospin assume: numerose posizioni di lavoro aperte. Ecco le offerte di lavoro, le relative sedi, i requisiti richiesti e come candidarsi per lavorare in Eurospin

Il settore della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) rappresenta uno degli ambiti in cui la ricerca di lavoro non si arresta mai e vi è sempre possibilità di inserimento. Molte volte, più che il lavoro in sé manca l’incontro tra domanda e offerta. Leggi sul punto: Quali sono i lavori più richiesti in Italia. Ecco spigato il motivo delle nostre segnalazioni sulle aziende che cercano personale. Se siete interessati ad un lavoro nel settore della grande distribuzione organizzata, sappiate che ci sono moltissime offerte di lavoro anche per quanto concerne grandi marchi di note aziende. In questo articolo vi segnaliamo tutte le posizioni aperte in Eurospin. Vediamo allora quali sono le posizioni aperte in Eurospin e le relative sedi di lavoro, quali i requisiti richiesti e come candidarsi per lavorare in Eurospin.

Eurospin: l’azienda

Eurospin Italia SpA è una holding italiana, nata nel 1993. Ha sede centrale a San Martino Buon Albergo, presso Verona. Il Gruppo opera con la formula del discount attraverso 5 società in Italia, Spesa Intelligente, Eurospin Tirrenica, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia, ed una all’estero, Eurospin Eko. Eurospin vanta attualmente una rete di ben mille supermercati in Italia e Slovenia e conta più di 9500 collaboratori e oltre 9 milioni di clienti.

Eurospin: ecco le posizioni aperte

Attualmente, la notissima catena di discount Eurospin, presente con numerosi negozi su tutto il territorio nazionale, sta ricercando diverse figure professionali. Vediamo quali ed in che zone.

Eurospin: offerte di lavoro 2018

Le selezioni sono rivolte a candidati automuniti e residenti / domiciliati in zone limitrofe a quella di lavoro. Si richiedono esperienza nel settore e predisposizione ai rapporti interpersonali. Ecco un breve elenco delle figure ricercate al momento e le relative sedi di lavoro:

Eurospin: Assistenti di filiale e vice assistenti di filiale

La risorsa si occupa della gestione del punto vendita e del raggiungimento degli obiettivi commerciali. Sarà responsabile della gestione del personale del negozio, sia in termini di programmazione di orario che di supporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Requisiti: residenza in zone limitrofe, essere automuniti, capacità di pianificazione e autonomia lavorativa, eccellenti capacità di leadership e team working. Serve inoltre attitudine al problem solving, ottime capacità organizzative e di analisi, disponibilità a lavorare su turni festivi, conoscenza del pacchetto Office.

Sedi di lavoro: Gioia del Colle (Bari), Rossano Calabro (CS), Trebisacce (CS), Ravenna, San Giorgio Jonico (Taranto), Vibo Valentia.

Eurospin: addetti al banco gastronomia e salumieri

la selezione di addetti al banco gastronomia e salumieri è rivolta a candidati con esperienza nel ruolo presso supermercati o aziende alimentari della Gdo. La figura sarà responsabile del servizio alla clientela, attraverso la preparazione degli alimenti, l’allestimento dei banchi e il corretto utilizzo delle attrezzature. Lavoro su turni. Richiesto il possesso dell’attestato Haccp.

Sede di lavoro: Noci (Bari), San Giovanni in Fiore (Cosenza), Amantea (CS), Lecce e provincia, Sassuolo (Modena), Carpi (MO), Potenza, Ravenna, Taranto e provincia.

Eurospin: addetti al banco macelleria e maccellai

Il candidato ideale deve avere un’ottima conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche. Si occuperà del taglio della carne e della completa gestione del banco vendita. Serve esperienza nel ruolo maturata all’interno della Gdo o in aziende alimentari e possesso dell’attestato Haccp.

Sede lavoro: Leno (Brescia); Brindisi e provincia, Caserta e provincia, Trebisacce (CS), Cosenza, Bozzolo (Mantova), Lavello (Potenza), Ravenna, Roma e provincia, Salerno e provincia, Taranto e provincia.

Eurospin: addetti alle vendite

Eurospin cerca persone che abbiano già lavorato nel ruolo di commessi e addetti alle vendite nel settore Gdo. Le figure si occuperanno del servizio clienti, sistemazione merci sugli scaffali, mansioni di cassa. Servono capacità di relazione con il pubblico, capacità di lavorare in team, organizzazione, serietà, flessibilità.

Sede di lavoro: Ravenna, Guastalla (Reggio Emilia), Massafra (TA).

Addetti alle vendite e categorie protette

Sede di lavoro: Bari e provincia

Principali attività: sistemazione della merce negli scaffali, assistenza alla clientela, attività di cassa, corretta tenuta del layout merceologico. E’ necessario non avere limitazioni relative alla movimentazione dei carichi. Si richiede breve esperienza maturata nella Gdo.

Capi di settore di zona

I principali requisiti sono: capacità di pianificazione e autonomia lavorativa, eccellenti capacità di leadership e team working, attitudine alla formazione e gestione del personale. Richiesta disponibilità a spostamenti quotidiani nell’ambito dell’area geografica indicata e disponibilità a lavorare su turni festivi. Rappresenta un plus il possesso di titolo di studio universitario (Laurea). Richiesta esperienza nel ruolo di almeno 3 anni.

Sede di lavoro: Taranto e provincia

Eurospin 2018: altre offerte di lavoro

Si ricercano, inoltre, le seguenti figure professionali:

Espansionisti – Lombardia (Milano, Varese), Friuli Venezia Giulia

Per la posizione in commento è richiesta la laurea in ambito tecnico (Pianificazione territoriale e urbanistica o Ingegneria civile / edile, Architettura). La figura, dopo un percorso di formazione e affiancamento, avrà il compito di creare nuove opportunità di sviluppo immobiliare, operando nella zona di competenza. Dovrà inoltre gestire le pratiche burocratiche necessarie e verificare l corretta conduzione dei lavori. E’ preferibile aver maturato esperienza in ruoli analoghi. Completano il profilo la conoscenza del territorio di riferimento e capacità relazionali.

Addetto Area It – Brindisi

Inserimento nel dipartimento informatico. I candidati ideali hanno ottima conoscenza del pacchetto Office, ottima dimestichezza nell’utilizzo del Pc ed in particolare buona esperienza nell’installazione di hardware e software. Sono considerati titoli preferenziali il possesso di laurea in ambito It e la precedente esperienza nella Gdo.

Capo settore – Torino e provincia; Sardegna

I candidati ideali hanno capacità di pianificazione e autonomia lavorativa, capacità di leadership e team working, esperienza nella selezione, formazione e gestione del personale. Inoltre serve disponibilità a spostamenti quotidiani nell’ambito dell’area geografica assegnata e a lavorare su turni compresi i festivi. La selezione è rivolta a persone che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza presso catene alimentari della Gdo. Costituisce un valore aggiunto il possesso di titolo di studio universitario.

Software developer e Analista It – San Martino Buon Albergo (VR)

Sono richiesti: conoscenza di strumenti di BI, capacità di progettazione e sviluppo di database relazionale, conoscenza pacchetto Office e dei linguaggi di programmazione per sviluppo web e sviluppo web server e client/server. Serve infine la conoscenza della lingua inglese

Tecnico It – Romentino

Offerta di lavoro rivolta ad un/a giovane diplomato/a o laureato/o in informatica. La risorsa si occuperà principalmente di dare supporto ai colleghi dell’Ufficio CED della Sede di Spesa Intelligente S.p.A. Una precedente esperienza, anche breve, maturata in posizioni analoghe costituirà titolo preferenziale ai fini della selezione.

Payroll specialist – San Martino Buon Albergo (VR)

la risorsa si occuperà della corretta elaborazione dei cedolini paga e dei relativi adempimenti amministrativi. Dovrà fornire consulenza in materia di lavoro per gestire correttamente il processo amministrativo in capo alle società operative. Richiesta esperienza nel ruolo. Costituisce titolo preferenziale essere in possesso di una Laurea come Consulente del lavoro. Si offre iniziale contratto a tempo determinato.

Geometra, tecnico di cantiere – Friuli Venezia Giulia; Lombardia (Milano Sud, Lodi, Como, Varese), Emilia Romagna (Piacenza)

Il candidato ideale ha un diploma di geometra, preferibilmente una laurea ad indirizzo tecnico e un’eta compresa tra i 25 e i 29 anni. Completa il profilo l’esperienza nel medesimo ruolo all’interno di cantieri edili.

Addetto area logistica, Stage – Brindisi: Eurospin Puglia cerca giovani studenti ala prima esperienza lavorativa per inserimento con tirocinio. Lo/la stagista si occuperà principalmente di: inserimento documentale, operazioni sul sistema informatico attraverso la supervisione del Tutor di riferimento. Richieste ottime capacità di lavorare in squadra, serietà, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni. Si richiede residenza nella zona di lavoro ed essere automuniti.

Lavorare in Eurospin: come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni nei discount della catena e alle offerte di lavoro in Eurospin possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Eurospin “Lavora con noi”. Per prendere visione delle offerte attive è necessario visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte. Le offerte di lavoro in sede sono subito visibili mentre per visionare le opportunità di lavoro nei supermercati è necessario scegliere la sede di lavoro di proprio interesse tramite il menù a tendina con la provincia. Dopo aver selezionato la sede è possibile aprire l’annuncio con il dettaglio offerta e candidarsi registrando il curriculum vitae nell’apposito form.