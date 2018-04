Unicredit assume: tantissimi posti di lavoro

Boom di assunzioni in Unicredit: ecco le figure ricercate e le posizioni aperte con le relative sedi di lavoro e come candidarsi per lavorare in Unicredit

Ti piacerebbe lavorare in banca? Se la risposta è sì, allora ti farà sicuramente piacere sapere che è tempo di assunzioni per Unicredit, una delle aziende leader nel settore bancario e finanziario, che si prepara ad assumere centinaia e centinaia di lavoratori. Ed infatti, grazie all’accordo firmato lo scorso anno per il turn over del personale, il gruppo ha in previsione l’assunzione di 2mila lavoratori. Il ricambio generazionale avverrà entro il 2019, quando dovranno essere sostituiti migliaia di lavoratori che usciranno dal gruppo. È in arrivo, dunque, un boom di assunzioni per Unicredit. Ma vediamo i dettagli; quali sono le posizioni attualmente aperte e come candidarsi per lavorare in Unicredit.

Lavorare in Unicredit

Unicredit è una delle più grandi banche europee per giro di affari e per numero di clienti. È quotata in borsa a Milano e fa parte dei titoli a maggiore capitalizzazione. Tra tutte le banche italiane è quella a maggior vocazione internazionale. E’ attiva in 17 Paesi con 7800 filiali. Da diversi anni, infatti, Unicredit persegue una strategia che l’ha portata ad operare diverse acquisizioni in Europa, in particolare in Germania e nell’Europa dell’est.

Boom di assunzioni in Unicredit

Grazie all’intesa rientrante nel piano “Transform 2019” per accrescere il capitale e ottimizzare le risorse, Unicredit assumerà 2mila persone. Il Gruppo, infatti, ha annunciato un piano occupazionale che porterà a 2mila assunzioni. I nuovi 2mila posti di lavoro fanno parte del piano industriale che comporterà, entro il 2024, 3900 licenziamenti bilanciati, appunto, dalle nuove assunzioni. In particolare, Unicredit ha già reso noto che, con riferimento ai 2mila posti di lavoro, 1300 di questi saranno relativi ad assunzioni vere e proprie, mentre per gli altri 1000 si tratta di stabilizzazioni per apprendisti, vale a dire di lavoratori con contratto di apprendistato. Il tutto come anticipato, nell’ottica di garantire un ricambio generazionale che favorisca i più giovani.

Offerte di lavoro in Unicredit: a chi sono rivolte?

Le offerte di lavoro Unicredit sono rivolte, generalmente, a laureati, laureandi e studenti, compresi giovani anche senza esperienza e/o che devono effettuare il tirocinio curriculare e a professionisti esperti in vari settori. In questo periodo sono attive numerose offerte di lavoro per laureati e studenti di Giurisprudenza, Economia, Ingegneria Gestionale e Finanza. E ancora in Fisica, Matematica, Ingegneria, Statistica, Informatica, Business Administration, Scienze Politiche e altre discipline nelle aree Credit & Risk Management, Banking, Trading & Investments Products e Customer Care. Oppure in ambito Information Technology, Compliance, Vendite, Pianificazione, Finanza e Amministrazione, e in altri settori. Nel frattempo che il nuovo piano di assunzioni “spicchi il volo”, dunque, è possibile inviare la propria candidatura per altre opportunità, collegandosi al portale Unicredit Lavora con noi.

Assunzioni Unicredit: le offerte di lavoro

Ecco un breve elenco delle figure ricercate al momento e delle relative sedi di lavoro.

Unicredit Direct: lavoro per consulenti di Agenzia

UniCredit Direct, l’agenzia virtuale del Gruppo Unicredit, ricerca giovani da assumere in apprendistato. I candidati ideali sono laureati in discipline economiche, matematiche o giuridiche. Hanno un’età non superiore a 29 anni e conoscono bene il pacchetto Office e la lingua inglese. Possiedono una spiccata propensione commerciale e la predisposizione a lavorare in team, e sono disponibili alla mobilità territoriale.

Sedi di lavoro: Cologno Monzese (Milano), Bologna, Modena, Torino.

Unicredit: Consulenti di filiale

Unicredit seleziona anche Consulenti di Filiale da inserire presso le proprie agenzie per il periodo estivo. Ai candidati si richiede la laurea in materie economiche, matematiche o giuridiche con ottima votazione. Devono essere fortemente orientati al cliente e al risultato, e possedere ottime capacità relazionali e attitudine commerciale. Devono saper lavorare in squadra ed essere disponibili agli spostamenti sul territorio. Completa il profilo un’ottima padronanza dell’Inglese. Saranno inseriti mediante contratti a tempo determinato, della durata di 3 mesi, a partire da aprile, maggio o giugno.

Sedi di lavoro: Lombardia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto.

Unicredit: le posizioni aperte

Unicredit ricerca, inoltre, i seguenti profili:

Unicredit: sede di Milano

Java Developer;

Addetto Customer Care Native English Speaker;

Turnista AS400;

Datawarehouse Analyst;

Internal Audit, Quantitative Risk Analyst;

UniRisk Economic Risk Analyst;

UniRisk Quantitative Risk Analyst;

Addetto Compliance;

Product Manager Banking & Credit Products;

Stage KYC / AML;

Risk Management Junior;

Leased Asset Management;

Global Syndicate, Bonds Syndicate;

Corporate Finance Advisory Italy;

IMPACT IGP – CIB Global F&A Italy;

Analista Programmatore Senior;

CIB Markets Digital Development, Quantitative & Digital Development;

ICT Technology;

ICT Cyber Security;

ICT Financial Risk;

Group M&A;

Group Regulatory Affairs;

Group Planning, Finance, Shareholding & Investor Relations;

Global Tax Strategy, Advisory and Monitoring;

CIB GTB;

Group Accounting & Regulatory Reporting;

Data & Analytics;

CIB Network Italy;

Commercial Banking Italy;

HR Commercial Banking Italy;

Group Risk Management and Group Lending Office;

Group Compliance;

Group Identity & Communication;

Group Legal;

Group Demand, Cost Management & Procurement;

Group Internal Audit;

CIB F&A Global Syndicate & Capital Markets;

Markets Brokerage Italy;

IT Risk and Compliance (GRC) Analyst;

Customer Care;

Internship Risk Control UCB AG Milan Branch;

Structured Equity Derivatives Trading;

Internship Markets Business & Process Transformation;

R&D PM Staff;

CIB – High Yield Origination Italy;

Private Investor Products Italy Internal Networks;

Global Tax Strategy, Advisory and Monitoring;

CIB GTB;

Group Accounting & Regulatory Reporting;

Risk Analytics Specialist;

Group Financial Planning & Strategic ALM Analyst;

Stage Group Internal Communication;

Sviluppi Trading Online;

Account Manager, UniCredit Factoring;

Junior User Interface Designer (UX/UI);

Information Security Specialist;

Addetto Sviluppi Back Office e Carte di Credito.

Unicredit: Roma e Reggio Emilia

Specialista Bilancio Consolidato – Reggio Emilia;

– Reggio Emilia; Addetto CFO Area Pegno – Roma.

Vi ricordiamo, inoltre, che, periodicamente, il Gruppo cerca candidati appartenenti alle categorie protette ed iscritti al collocamento obbligatorio. Generalmente l’assunzione avviene con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per lo più vengono inseriti nelle aree Commercial Banking, Corporate and Investment Banking e Asset Management. Oppure nel settore UniCredit Business Integrated Solutions e in altri ambiti, presso varie sedi su tutto il territorio nazionale.

Lavorare in Unicredit: come candidarsi

Gli interessati alle nuove assunzioni ed alle offerte di lavoro attualmente aperte, possono visitare la pagina dedicata alle carriere del Gruppo. Il principale canale per le assunzioni Unicredit, infatti, è quello del sito istituzionale del Gruppo, dove nella sezione dedicata, sono pubblicate le posizioni che si rendono via via disponibili. Chi desidera candidarsi per approfittare delle prossime 2mila assunzioni deve registrarsi al sito inviando il proprio curriculum vitae. Nel caso in cui non siano disponibili posizioni di proprio interesse, è sempre possibile inviare comunque una candidatura spontanea che verrà presa in considerazione qualora si rendano disponibili posizioni compatibili con il profilo e le ambizioni del candidato.