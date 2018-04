Auto: quando scatta l’obbligo delle gomme estive

Obbligo di gomme estive: quando scatta, le multe per chi non si adegua, quanto costa e come risparmiare

Dal 15 aprile scatta l’obbligo delle gomme estive per le auto. Gli automobilisti, dunque, dovranno dire addio, almeno per un po’, alle gomme invernali e cambiarle entro il 15 aprile. A partire da questa data, poi, è previsto un solo mese di tolleranza. Il 15 maggio 2018, infatti, scade il periodo di tolleranza previsto dalla legge per cambiare le gomme invernali e sostituirle con quelle estive. In mancanza, sono previste salatissime multe. Ma procediamo con ordine. Vediamo allora perché è previsto l’obbligo di cambiare le gomme alla propria macchina; per chi vale l’obbligo e quali sono le eccezioni; quali sono le multe previste per chi non si adegua all’obbligo degli pneumatici estivi e a quanto ammontano; quanto costa cambiare le gomme alla macchina e come risparmiare.

Obbligo di gomme estive: quando scatta

Dal 15 aprile cessa l’obbligo di avere le gomme invernali o le catene da neve a bordo. Tuttavia, mentre le catene da neve possono restare tranquillamente nel bagagliaio; le gomme invernali dovranno necessariamente essere cambiate. L’obbligo di avere pneumatici invernali, come noto, scatta a novembre e cessa ad aprile. Dal 15 aprile, quindi, non sarà più necessario circolare con le gomme termiche. Tuttavia, non si tratta di una facoltà o di una libera scelta per gli automobilisti, i quali dovranno comunque cambiarle e devono mettersi in regola entro il 15 maggio 2018.

Obbligo di pneumatici estivi: perché?

Molti automobilisti si domandano perché c’è l’obbligo di dotarsi di gomme estive; ci si chiede, inoltre, se sia un vero e proprio obbligo o ci siano comunque delle eccezioni.

A ben vedere, il motivo per cui è necessario cambiare le gomme invernali dopo il 15 aprile è semplice: tenere le gomme termiche anche durante il periodo estivo mette a rischio la sicurezza di chi si trova a bordo, in quanto questi pneumatici sono sensibili alle alte temperature, limitando la frenata e la tenuta della strada. In sostanza, le gomme invernali sono adatte alle temperature rigide; da ciò ne consegue che in primavera estate è pericoloso tenerle ancora montate sull’auto. Pertanto, è obbligatorio cambiarle.

Non incorrendo nel surriscaldamento, inoltre, gli pneumatici estivi hanno prestazioni decisamente migliori e quindi un minor consumo di carburante.

È obbligatorio cambiare le gomme prima dell’estate?

Alla luce di quanto detto, è obbligatorio cambiare le gomme della propria auto. Pertanto, chi a novembre ha montato le gomme invernali, dovrà necessariamente sostituirle e installare pneumatici adeguati alla stagione estiva.

Come per ogni regola, tuttavia, ci sono delle eccezioni. Vediamole di seguito

Obbligo di gomme estive: chi è esentato?

Non tutti gli automobilisti sono obbligati a cambiare le gomme invernali e a sostituirle con quelle estive. Sul punto ci sono due eccezioni:

l’obbligo non vale per chi monta un set di gomme 4 stagioni ;

; l’obbligo, inoltre, non vale se le gomme hanno un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. Anche in questo caso, infatti, le gomme potranno essere utilizzate tutto l’anno. A questo punto, potrebbe tornare utile riconoscere l’indice di velocità: è una lettera seguita da un numero in genere presente sulla spalla della gomma (il numero indica la velocità massima alla quale è possibile viaggiare).

Cambio gomme auto: quali multe

Come anticipato, molti automobilisti si domandano se quello di cambiare le gomme alla propria auto sia un vero e proprio obbligo o si tratti piuttosto di una libera scelta. La verità è che, al di fuori delle eccezioni viste sopra, non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo. Ed infatti, le multe per chi non lo rispetti sono salatissime: partono da un minimo di 422 euro e arrivano a un massimo di 1.682 euro e ritiro del libretto di circolazione.

Cambio gomme auto: quanto costa?

Il cambio gomme stagionale implica tre voci di costo:

l’ acquisto delle gomme : per uno pneumatico estivo si va da un minimo di 70 euro (low cost) e si arriva a 140 euro per marche premium come Bridgestone o Pirelli .

: come Bridgestone o . il montaggio : il prezzo del montaggio varia da città a città: il costo minimo è di 30 euro , ma da alcuni gommisti si arriva anche a pagare 70/80 euro

: il prezzo del varia da città a città: il costo minimo è di , ma da alcuni si arriva anche a pagare 70/80 euro la custodia delle gomme: la media si aggira intorno ai 40 euro al mese.

Cambio gomme auto: come risparmiare

Vediamo, infine, alcuni utilissimi consigli per risparmiare al momento del cambio gomme.

Se si possiede un’auto piccola e si percorrono pochi chilometri, è conveniente ricorrere agli pneumatici quattro stagioni .

. Confrontare i prezzi online è sempre una buona idea: ci sono molti siti che vendono gomme online e alcuni offrono non solo il miglior prezzo, ma anche ottimi strumenti per la comparazione dei prezzi.

è sempre una buona idea: ci sono molti siti che vendono gomme online e alcuni offrono non solo il miglior prezzo, ma anche ottimi strumenti per la comparazione dei prezzi. Se avete spazio (un garage o una cantina), potete custodire i vostri pneumatici e risparmiare 40 euro al mese.