MD discount assume: 2200 posti di lavoro

Boom di assunzioni nei supermercati e 180 nuove aperture per MD Discount. Ecco i dettagli

Il settore della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) rappresenta uno degli ambiti in cui la ricerca di lavoro non si arresta mai e vi è sempre possibilità di inserimento. Molte volte, più che il lavoro in sé, manca l’incontro tra domanda e offerta. Leggi sul punto: Quali sono i lavori più richiesti in Italia. Ecco spigato il motivo delle nostre segnalazioni sulle aziende che cercano personale. Se siete interessati ad un lavoro nel settore della grande distribuzione organizzata, sappiate che ci sono moltissime offerte di lavoro anche per quanto concerne grandi marchi di note aziende. Abbiamo già parlato delle numerosissime assunzioni in programma per Lidl (per saperne di più leggi: Lidl: in arrivo 2mila posti di lavoro). In questo articolo vi segnaliamo le prospettive occupazionali nei supermercati MD. La nota catena di discount, infatti, aprirà 180 nuovi punti vendita ed è in procinto di assumere 2200 lavoratori. Ecco i dettagli.

MD discount: il gruppo

MD Spa è una società della grande distribuzione organizzata, fondata nel 1994 dall’imprenditore bolzanino Patrizio Podini, operante nel canale dell’hard discount. All’azienda fanno capo oltre 700 punti vendita, presenti in 19 delle 20 regioni italiane. L’azienda, infatti, opera in tutto il Paese ad esclusione della Toscana. Ha sede principale in Campania, a Gricignano di Aversa (Caserta), ed opera attraverso le insegne MD ed LD Market. Oggi la MD Spa conta più di 6mila dipendenti e, come vedremo, sono in arrivo tantissimi altri posti di lavoro.

MD: 2200 assunzioni e 180 nuovi punti vendita

La nota catena di discount prevede di assumere 2200 lavoratori per l’apertura di 180 nuovi punti vendita entro il 2021. A dare la notizia è il quotidiano Avvenire, attraverso un recente articolo che fa il punto sul programma di nuove aperture e assunzioni MD. Si tratta di un piano quadriennale di espansione, che porterà all’inaugurazione di 45 nuovi discount all’anno in media.

Supermercati MD: in arrivo migliaia di posti di lavoro

Molto presto, la nota catena di discount aprirà tantissimi nuovi punti vendita. Questo programma avrà una notevole ricaduta occupazionale, portando ben 2200 assunzioni in quattro anni. Saranno punti vendita di dimensioni notevoli, con una superficie tra i 1500 e i 2000 metri quadri, che richiederanno l’impiego di tantissime nuove risorse. Si prevede, infatti, che annualmente saranno circa 500 i posti di lavoro da coprire nei discount MD. Oltre all’apertura di nuovi negozi, il piano occupazionale di MD comprenderà anche la ristrutturazione di centinaia di filiali già operative sul territorio nazionale e l’apertura di un nuovo maxi centro logistico a Cortenuova, in provincia di Bergamo, che darà lavoro ad altre 100 risorse.

MD discount assume: quali lavoratori?

Con riferimento alle prospettive occupazionali nei supermercati MD, è bene sapere che si provvederà ad assumere soprattutto cassieri, addetti e specialisti di reparto, banconisti e magazzinieri. E’ probabile, inoltre, che le opportunità di lavoro MD riguarderanno anche giovani senza esperienza, per i quali potrebbero aprirsi possibilità di inserimento mediante percorsi di apprendistato o di stage.

Tantissime assunzioni MD: come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni MD e alle offerte di lavoro nei supermercati della catena possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del sito web del Gruppo. In quella sede sarà possibile inviare il cv tramite l’apposito form online in risposta agli annunci di interesse. Per ulteriori dettagli, consigliamo di visitare il sito web del gruppo in cui poter reperire nel dettaglio tutte le informazioni utili sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità di recruiting.