AS Roma assume: ecco le offerte di lavoro del club calcio

Assunzioni AS Roma 2018: ecco le offerte di lavoro, le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare nella Roma

Al di là della fede calcistica, a chi non piacerebbe lavorare per uno dei maggiori club calcistici al mondo? Stiamo parlando dell’Associazione Sportiva Roma SpA, nota anche come AS Roma, che attualmente è alla ricerca di personale da assumere. Vediamo allora le offerte di lavoro, quali le posizioni aperte, le figure attualmente ricercate dal club di calcio, i requisiti richiesti per lavorare per la Roma e come fare domanda per candidarsi in vista delle assunzioni AS Roma 2018.

AS Roma: il club calcistico

L’Associazione Sportiva Roma SpA, nota anche come AS Roma, è una società calcistica italiana. E’ nata, nel 1927, in seguito alla fusione fra le tre società sportive Alba Audace, Fortitudo ProRoma e Foot Ball Club di Roma. E’ proprietaria dell’omonima squadra di calcio ed è quotata alla Borsa di Milano. Oggi l’AS Roma è guidata, a livello societario, dall’attuale Presidente James Pallotta e vanta un palmares che comprende 3 Scudetti, 9 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa delle Fiere.

AS Roma: assunzioni 2018

La “Magica” assume. Dopo le offerte di lavoro della Juve (per saperne di più leggi: Lavoro 2018: la Juventus assume. Ecco le posizioni aperte), ecco un altro mitico club del calcio italiano in vena di assunzioni. Chi sogna di lavorare nel mondo del calcio sarà ben lieto di sapere che la società giallorossa sta cercando personale.

Periodicamente, infatti, il Club cerca personale da assumere presso i propri punti vendita e in varie sedi. Ad esempio, sono sempre disponibili opportunità di lavoro AS Roma per Responsabili di negozio, Commessi e figure commerciali.

Il Club mette a disposizione dei candidati interessati a lavorare in AS Roma un’apposita sezione del proprio portale web riservata al recruiting. Quest’ultima viene costantemente aggiornata con le opportunità di lavoro disponibili. Una volta individuate quelle di interesse, è possibile rispondere inviando il curriculum vitae per candidarsi. Al termine di ciascun annuncio è riportato il contatto mail a cui inviare la candidatura. Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica occorre citare il riferimento alla posizione aperta di interesse. In qualsiasi momento è possibile, inoltre, inviare un’autocandidatura, in vista di prossime selezioni di personale. Oltre al cv, occorre inviare anche una lettera di presentazione. Quest’ultima deve illustrare il campo di specializzazione del candidato ed indicare il motivo per cui ritiene di poter dare un contributo alla crescita della società.

Ma non è finita qui.

AS Roma 2018: si cerca un business Intelligence

Al di là delle candidature spontanee e delle periodiche opportunità di lavoro, è molto importante sapere che il club della As Roma attualmente è alla ricerca di un business Intelligence & Data Analyst Specialist che entrerà a far parte del team coordinando le attività di elaborazione, gestione, implementazione e gestione dei sistemi legati al business intelligence e datamart. In particolare, la risorsa ricercata dovrà occuparsi di Data Integration Analysis, dovrà gestire il design delle architetture, realizzare data model e strutture, nonché sovrintendere ai processi di integrazione dati. Ecco i requisiti richiesti per potersi candidare:

laurea in discipline economiche o scientifiche;

ottima conoscenza della lingua inglese a livello scritto e parlato;

ottima conoscenza del pacchetto Office;

ottima conoscenza conoscenza di RDBMS, di strumenti di Business Intelligence e Data Analysis;

almeno 4 anni di esperienza nello stesso ruolo;

capacità di autonomia nel lavoro, gestione dello stress, discrezionalità e attenzione ai dettagli.

AS Roma 2018: offerte di lavoro Sales Assistant

Attualmente, inoltre, la Roma è alla ricerca di un Sales Assistant, che dovrà possedere questi requisiti:

Conoscenza fluente della lingua Italiana , Inglese e/o altre lingue;

Esperienza precedente nel ruolo di 1 anno;

Proattività e capacità di risolvere i problemi;

Capacità di lavorare sotto pressione;

Focalizzazione al cliente, con forti capacità di presentazione, relazionali e di comunicazione.

La Roma assume: come candidarsi

Per inviare la propria candidatura per la posizione di business Intelligence & Data Analyst Specialist per il club della Roma è necessario mandare il Cv aggiornato con una lettera di presentazione a careers@asroma.it. I candidati che saranno ritenuti idonei saranno contattati per dei colloqui conoscitivi. Come anticipato, inoltre, il Club mette a disposizione dei candidati interessati a lavorare in AS Roma un’apposita sezione del proprio portale web riservata al recruiting. Quest’ultima viene costantemente aggiornata con le opportunità di lavoro disponibili.