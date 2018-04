Barilla assume: tantissime assunzioni e posti di lavoro

Lavorare in Barilla 2018: ecco le posizioni aperte e le relative sedi, quali i requisiti richiesti e come candidarsi per lavorare in Barilla

«Dove c’è Barilla c’è casa» e ci sono anche molti posti di lavoro. Il famosissimo colosso italiano del settore alimentare, infatti, offre numerosissime opportunità di lavoro e stage per il 2018 sia in Italia che all’estero. Vediamo, dunque, quali sono le posizioni aperte e le relative sedi, i requisiti richiesti, cosa fare e come candidarsi per lavorare in Barilla.

Barilla: da bottega a multinazionale

Barilla è un’azienda multinazionale italiana del settore alimentare, operante nel mercato della pasta secca, dei sughi pronti, dei prodotti da forno e del pane. La famosa azienda nasce a Parma nel 1877 grazie a Pietro Barilla, discendente di una famiglia di panettieri. Nata come una bottega, con il passare degli anni la Barilla è diventata una multinazionale tra le più rilevanti in ambito alimentare, tanto da affermarsi come leader a livello mondiale per la produzione della pasta, in ambito europeo per i sughi pronti, in Italia per i prodotti da forno e con il pane preconfezionato in area scandinava. Oggi la Barilla è presente in oltre 100 Paesi del mondo e conta ben 30 stabilimenti produttivi, di cui 14 in Italia e 16 all’estero, compresi 9 mulini a gestione diretta, ed impiega più di 8mila collaboratori.

A livello nazionale, Barilla ha sedi a Parma, dove c’è l’headquarter del Gruppo, ad Altamura, Ascoli Piceno, Castelpiano, Castiglione delle Stiviere, Cremona, Ferrara, Foggia, Galliate, Marcianise, Melfi, Novara e Rubbiano.

Barilla: numerose opportunità di lavoro

L’azienda è sempre alla ricerca di personale e figure professionali da inserire all’interno del gruppo. Le assunzioni avvengono a tempo indeterminato e determinato. Sono numerose, inoltre, le opportunità di stage e gli inserimenti in apprendistato, presso varie sedi in Italia. La formazione del personale, infatti, è fondamentale per un’azienda come Barilla, che punta a rappresentare l’eccellenza nel proprio settore. Per questo motivo sono diversi i programmi formativi disponibili per i dipendenti, anche a seconda delle mansioni ricoperte e del livello di responsabilità.

Barilla: settori e aree di inserimento

Per quanto concerne le opportunità di lavoro, i principali settori di inserimento sono quelli che seguono:

Audit;

Comunicazione e Relazioni Esterne;

Finanza, Pianificazione & Controllo;

Risorse Umane;

Information Technology;

Legale;

Marketing & Vendite;

Qualità;

Ricerca e Sviluppo;

Strategia;

Supply Chain;

Engineering / Health, Safety, Energy & Environment / Network Design & Planning / Purchasing;

Acquisti, Logistica;

Operations & Produzione;

Trade & Sales;



Barilla 2018: posizioni aperte, requisiti e sedi

Vediamo quali sono le posizioni attualmente aperte in Barilla e quali le rispettive sedi. Ecco le figure ricercate in questo periodo ed i requisiti ricjiesti per candidarsi:

Research & development manager – Parma

La risorsa si occuperà, con riferimento alle categorie di prodotti assegnati, dello sviluppo di progetti di innovazione prodotto, dalla definizione del design alla prototipazione e dell’avvio della produzione industriale. I candidati ideali sono laureati in Scienze dell’alimentazione oppure Ingegneria, Chimica o ambiti equivalenti. Le risorse devono aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel campo. Inoltre, si richiede una conoscenza fluente della lingua inglese. Completano il profilo le capacità di project management e di lavorare in autonomia. La figura riporta direttamente al Global Coe Development Pasta & Ready Meals.

Quality manager – Parma

La figura prescelta dovrà assicurare l’implementazione delle politiche di Qualità e Sicurezza Alimentare per l’area di responsabilità assegnata seguendo le linee guida aziendali implementate in piani di lavoro specifici, programmi di audit, valutazione periodica. La selezione è rivolta a laureati in materie scientifiche che hanno 2/5 anni di esperienza lavorativa nel settore Qualità all’interno di aziende alimentari o retail (Gdo).

Marketing data scientist – Parma

La risorsa sarà responsabile della progettazione, esecuzione e manutenzione di sistemi volti a trasformare i dati in informazioni fruibili a supporto dell’azienda. la figura selezionata garantirà un efficace sistema di misurazione di tutte le attività di marketing digitale al fine di identificare la loro capacità di contribuire agli obiettivi di business e ottimizzazione del ROI. La selezione è rivolta a laureati in Marketing, Statistica, Economia, Ingegneria o materie affini, con almeno 5 anni di esperienza nel settore.

Nutrition director – Parma

La risorsa si occuperà dello sviluppo delle strategie nutrizionali per guidare e garantire l’esecuzione dei progetti di ricerca nutrizionale al fine di supportare lo sviluppo del portafoglio di prodotti Barilla. Dovrà sviluppare una comunicazione basata su ricerche scientifiche per sostenere gli sforzi commerciali locali comprese le campagne di marketing e gli obiettivi di sostenibilità. Inoltre sarà responsabile di identificare e stabilire partenariati di ricerca nutrizionale strategica per supportare gli obiettivi di business, ampliare e gestire la rete internazionale di esperti in nutrizione e salute. I candidati ideali sono professionisti con almeno 10 anni di esperienza, Laurea o Master in Nutrizione, Dottorato realizzato in USA, UK o altri Paesi del nord Europa.

Barilla lavora con noi: gli stage

Con riferimento agli stage, si segnalano

Internship experience in supply families – Parma

L’offerta di stage è rivolta a studenti del secondo anno di Master in ambito ingegneria meccanica, gestionale o It oppure neolaureati nelle stesse materie con brillanti risultati accademici. Richiesta un’ottima padronanza della lingua inglese e viene valutata positivamente un’esperienza precedente a livello internazionale. Il tirocinio Barilla avrà una durata di 6 mesi.

Internship Hr (Risorse umane) – Parma

Lo stagista supporterà il team Human Resources in progetti e processi correlati all’organizzazione, reclutamento, employer branding, formazione, gestione dei nuovi talenti. Il tirocinio è destinato a candidati laureati o con master in ambito Risorse Umane che abbiano preferibilmente realizzato studi all’estero oppure esperienze di lavoro internazionali.

Barilla: lavora con noi all’estero

Numerose sono le selezioni di personale per le sedi del Gruppo situate all’estero. Per chi cerca un impiego a livello internazionale le opportunità di lavoro Barilla non mancano in Stati Uniti, Svezia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Singapore, Belgio, Australia e Svizzera. Si ricercano manager, responsabili, operai, addetti al Servizio Clienti, ingegneri, manutentori, tecnici, assistenti amministrativi e altri profili, oltre a giovani da inserire in stage.

I candidati selezionati potranno lavorare nei seguenti settori o aree:

Supply Chain;

Trade and Sales e Risorse Umane;

Trade and Sales;

Ricerca, Sviluppo e Qualità;

Marketing, Finanza e Amministrazione, e IT.

Ovviamente per queste offerte è richiesta la conoscenza della lingua del Paese di destinazione e competenze specifiche relative alla mansione e area professionale di inserimento.

Lavorare in Barilla: come candidarsi

Gli interessati a lavorare in Barilla possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle offerte di lavoro del Gruppo, Barilla “Lavora con noi” e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. Barilla, infatti, utilizza come principale strumento di selezione dei candidati la propria sezione web dedicata alle carriere, che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte sia in Italia che all’estero.