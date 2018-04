Concorso fotografico Agenzia del Demanio: in palio mille euro

L’Agenzia del Demanio ha indetto un concorso fotografico: gli autori delle 5 fotografie più belle riceveranno un premio di mille euro, previsto per ciascuno scatto. Ecco i dettagli

Per diffondere la conoscenza del patrimonio dello Stato, l’Agenzia del Demanio ha indetto un nuovo bando di concorso per fotografi o appassionati di fotografia. Dunque, se le foto sono la tua passione stai leggendo l’articolo giusto. Ed infatti, potresti prendere parte al Contest fotografico denominato #FermoImmobile e vincere 1000 euro. C’è tempo fino al 3 maggio per partecipare. Vediamo allora tutti i dettagli e tutte le informazioni utili sul nuovo concorso fotografico indetto dall’Agenzia del Demanio.

Agenzia del Demanio: nuovo concorso di fotografia

«Fotografa un immobile dello Stato e partecipa all’iniziativa #FermoImmobile!» è quanto si legge nel bando fotografico indetto dall’Agenzia del Demanio. A ciascun autore delle cinque foto più meritevoli, sarà riconosciuto un premio di mille euro.

L’Agenzia del Demanio, dunque, invita tutti i cittadini italiani e stranieri, professionisti fotografi o semplicemente appassionati di foto, che abbiano compiuto la maggiore età, a inviare scatti fotografici che abbiano ad oggetto immobili di proprietà dello Stato da scegliere tra quelli presenti sulla piattaforma OpenDemanio raggiungibile dal sito www.agenziademanio.it.

Il concorso fotografico, infatti, si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei beni dello Stato e di valorizzare il patrimonio immobiliare italiano.

Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul concorso fotografico indetto dall’Agenzia del Demanio.

Concorso fotografico: cosa si può fotografare

Come anticipato, gli scatti fotografici dovranno avere ad oggetto immobili di proprietà dello Stato da scegliere tra quelli presenti sulla piattaforma OpenDemanio raggiungibile dal sito www.agenziademanio.it.

Attenzione: gli immobili oggetto del contest sono esclusivamente quelli ad uso civile in quanto fotografare immobili appartenenti al comparto difesa e sicurezza può violare specifiche disposizioni normative.

Le foto, ovviamente, dovranno essere inedite.

Concorso fotografico: chi può partecipare

Al contest di fotografia possono partecipare fotografi, professionisti o amatoriali, di nazionalità italiana o straniera, che abbiano raggiunto la maggiore età.

Concorso fotografico Agenzia del Demanio: come partecipare

Per partecipare al Contest #FermoImmobile, gli interessati devono inviare una o più foto in tecnica digitale, all’indirizzo e-mail: fermoimmobile@agenziademanio.it, entro il 3 maggio 2018.

Unitamente alle foto, bisognerà allegare la seguente documentazione:

fotocopia del documento d’identità;

denominazione e codice dell’immobile, nel corpo dell’email;

indicazione account Facebook, Instagram e Twitter, se attivi, nel corpo dell’email;

la seguente frase nel corpo dell’email: “Si dichiara di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del regolamento del contest e di accettarlo in ogni sua parte”.

I fotografi, inoltre, dovranno indicare il nome del file nel corpo della mail, la denominazione e il codice dell’immobile, come indicato nella piattaforma Open Demanio.

Concorso fotografico: selezione e premio

Le foto saranno giudicate dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, e da tre testimonial del mondo della fotografia, dell’architettura e della scienza: Fabio Mantovani, fotografo di architettura ed esperto in cityscape, Paola Pierotti, architetto esperto in rigenerazione urbana; Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista e noto conduttore televisivo.

Gli autori delle prime 5 fotografie più belle riceveranno un premio di riconoscimento in denaro pari a mille euro, previsto per ciascuno scatto.