Come viaggiare gratis per 3.300 euro al mese

Concorso Wow Air: si cercano candidati disposti a viaggiare gratis per il mondo. Stipendio: 3.300 euro al mese. Ecco i dettagli

Si dice che viaggiare sia l’unico modo di spendere soldi che arricchisce e chi ama viaggiare lo sa bene. Ora, se questo è sicuramente verissimo, le buone notizie non sono finite qui per chi ha sempre il trolley e la macchina fotografica a portata di mano. Questa passione, infatti, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio lavoro. Il lavoro dei sogni a ben vedere, perché consentirà a chi lo svolge non solo di viaggiare completamente gratis per il mondo, ma addirittura di guadagnare viaggiando.

Wow Air: viaggiare gratis per 3.300 euro al mese

Non si tratta di uno scherzo, ma di una vera e propria offerta di lavoro da parte della Wow Air. La nota compagnia aerea, infatti, è alla ricerca di viaggiatori disposti a trascorrere, a titolo completamente gratuito, 10 settimane in un fantastico appartamento nel centro di Reykjavik (capitale dell’Islanda) e da lì viaggiare in giro per il mondo, il tutto per uno “stipendio” di 3.300 euro al mese. E cosa si chiede in cambio? Semplice: documentare i propri viaggi in chiave social. Vediamo allora tutte le informazioni utili sul nuovo concorso Wow Air per viaggiare gratis e guadagnare 3.300 euro al mese.

Nuovo lavoro: viaggiare gratis a pagamento

Come anticipato, la proposta di viaggiare gratis per lavoro arriva dalla compagnia low cost islandese Wow Air. In verità, la compagnia inglese è a caccia di candidati che non solo siano amanti di viaggi, ma che siano anche appassionati di social network. Chi avrà la fortuna di svolgere questo lavoro, quindi, dovrà documentare dettagliatamente i propri viaggi attraverso i social. Tra i requisiti essenziali infatti c’è proprio quello di saper usare in maniera costante e vincente i canali social. I prescelti, dunque, dovranno diventare dei veri e propri influencer delle zone visitate. Ogni viaggio, dall’hotel alla cena, sarà completamente spesato e l’unico compito dei vincitori sarà quello di documentare i propri viaggi: realizzare foto, video, storie per i social network e appunti per una guida di viaggio online, in sintesi il materiale che oggi produce un qualsiasi travel blogger. I prescelti, stipendiati con ben 3.300 euro al mese, dall’Islanda dovranno organizzare viaggi verso 8 destinazioni a loro scelta, tra quelle coperte da Wow Air coi suoi aerei. Come veri travel blogger, i vincitori del concorso dovranno documentare ogni loro spostamento sui social, con foto, video e storie che diventino una vera e propria guida di viaggio online. Ed infatti, lo scopo del nuovo concorso Wow Air è proprio questo: arricchire di contenuti Travel Guide, portale lanciato dalla compagnia aerea per fornire consigli e suggerimenti ai viaggiatori.

Come candidarsi per viaggiare gratis a pagamento

Dal 23 aprile la compagnia aerea islandese ha infatti lanciato un concorso unico diretto a tutti: basta aver compiuto 18 anni, sapere bene l’inglese, essere in buona salute, possedere un profilo Facebook e un migliore amico da portarsi dietro, non fare uso di droghe e accettare i termini di condizione di Wow Air. Tra tutti i candidati ne saranno scelti 2. Per riuscire a vincere questo straordinario concorso di viaggi bisogna produrre il miglior video possibile sulla propria città: al massimo due minuti di clip per far colpo su Wow Air. Il termine di scadenza è la mezzanotte del 14 maggio. I vincitori verranno annunciati il 18 maggio sui social media di Wow Air e il 1°giugno inizierà l’avventura. I vincitori del concorso, un paio di amici, dovranno obbligatoriamente trasferirsi in un bell’appartamento del centro di Reykjavik che diventerà la loro base. Da lì pianificare: dovranno scegliere 8 tra le 38 destinazioni (locali e internazionali) della Wow Air e partire. Tra una partenza e l’altra (potreste finire a New York, Tel Aviv, Los Angeles, Dubai, Edimburgo e tante altre città) i due amici dovranno poi garantire di girare un po’ anche lungo la “ring road” della splendida Islanda e documentare attraverso i social quattro destinazioni locali.